Шойгу отреагировал на сообщения Киева о сбитых ракетах «Кинжал» Шойгу опроверг сообщения Украины о шести сбитых ПВО ракетах «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что сообщения Киева о сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Слова российского министра приводит РИА Новости. Шойгу отметил, что заявлений о перехватах поступает больше, «чем мы пускаем».

Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих «украинских перехватов» — а кто там действительно управляет американскими комплексами, ещё большой вопрос — в три раза больше, чем мы пускаем, — сказал министр обороны.

Он также добавил, что Киев «все время ошибается» с типом ракет, «потому и не попадают».

16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать возможность использования ракет «Кинжал» российскими войсками на территории Киева. Он заявил, что обсуждать перспективы применения модернизированного оружия могут только в Минобороны.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские власти сообщил, что в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массовым обстрелам за все время проведения СВО. По данным канала, удары были нанесены российскими ракетами «Кинжал» и «Калибр». Минобороны России эту информацию не комментировало.

При этом 9 мая руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом за уточнениями он попросил журналистов обратиться к украинской стороне.