«Из области фантастики»: военэксперт о перехвате Украиной ракеты «Кинжал» Эксперт Леонков усомнился, что Киев перехватил ракеты «Кинжал» с помощью американского ЗРК Patriot

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Перехват российской ракеты Х-47М2 «Кинжал» с помощью американского ЗРК Patriot на Украине маловероятен, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, упомянутый Patriot ранее слабо срабатывал даже в отношении старых ракет «Скад» в Ираке.

По самой идее своего создания Patriot — это система ПВО, работающая по принципу кинетического перехвата. То есть у них норматив даже по не маневрирующей, допустим, баллистической ракете — в две ракеты на перехват. И напомню, что Patriot в Ираке даже старенькие ракеты «Скад» не всегда перехватывали при том, что они летят по баллистической траектории и на сверхзвуковых скоростях, не гиперзвуковых. А «Кинжал» летит со скоростью до 10 чисел Маха и при этом регулярно совершает маневр, — объяснил Леонков.

Также он предположил, что усовершенствованные модели комплекса вряд ли предоставили бы Украине, опасаясь, что российские войска смогут заполучить эту технику.

Радар у комплекса Patriot способен давать целеуказание по объектам со скоростью до 2 чисел Маха. И это их самая новая разработка. Не думаю, что ее поставили Украине. Потому что они боятся, что ее выкрадут наши разведчики. Так что перехват «Кинжала» — это история из области фантастики. Они ведь даже из танков Abrams все чувствительные технологии поснимали. Чтобы если поставленный Украине танк и попадет в наши руки, то ничего существенного нам это не даст, — заявил эксперт.

9 мая руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом за уточнениями он попросил журналистов обратиться к украинской стороне.