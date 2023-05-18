В Пентагоне рассказали, что стало с поврежденным в Киеве Patriot Пентагон: на Украине починили поврежденный ЗРК Patriot и вернули в строй

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Поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх. По ее словам, США предоставили «некоторую помощь» Киеву в починке поврежденной системы, передает РИА Новости.

Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе, — заявила представитель военного ведомства США.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 16 мая в результате удара российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также «Кинжалами» поразили многофункциональную радиолокационную станцию производства США.

Украинское руководство в свою очередь заявило, что системы ПВО справились со всеми шестью выпущенными российской стороной «Кинжалами». Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что информация киевских властей о сбитых «Кинжалах» не соответствует действительности, поскольку ВС России столько запусков не совершали.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские власти сообщил, что в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массовым обстрелам за все время проведения СВО. По данным канала, удары были нанесены российскими ракетами «Кинжал» и «Калибр».