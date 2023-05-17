ВС России 16 мая уничтожили «Кинжалами» пять ЗРК Patriot в Киеве

Фото: United Aircraft Corporation/Global Look Press

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Вооруженные силы России 16 мая поразили ракетами «Кинжал» в Киеве пять американских пусковых установок ЗРК Patriot, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что также была уничтожена многофункциональная радиолокационная станция.

По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — говорится в сообщении.

Ранее представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российские военные с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot, а также нанесли удар по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.

До этого CNN со ссылкой на американского военного чиновника заявил, что российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве.