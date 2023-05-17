ВС России уничтожили крупный склад с оружием для ВСУ в Николаеве

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщило о ночном групповом ударе по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.

Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, — говорится в сообщении.

16 мая представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские силы ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Американский телеканал CNN в свою очередь сообщил со ссылкой на источник, что американская ЗРК Patriot в Киеве была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими войсками. По словам собеседника телеканала, Вашингтон пока только оценивает размер нанесенного ущерба.