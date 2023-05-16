В США подтвердили, что российская ракета поразила ЗРК Patriot CNN: российская ракета не уничтожила, но повредила ЗРК Patriot при ударе по Киеву

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Американская ЗРК Patriot в Киеве была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими войсками, сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника. По словам собеседника телеканала, Вашингтон пока только оценивает размер нанесенного ущерба.

В настоящий момент США оценивают масштабы нанесенного ущерба, чтобы понять, нужно ли полностью вывести данную единицу из эксплуатации либо отремонтировать ее усилиями украинской стороны, — указано в сообщении.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 мая заявил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что ЗРК Patriot не способен противостоять целям, летящим ниже 100 метров, например беспилотникам. Он добавил, что комплекс не может бороться и со сверхзвуковыми ракетами.

Он напомнил, что хуcиты — йеменские племена — обстреливают самодельными беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые защищают комплексы Patriot. И эти заводы регулярно горят, потому что Patriot ничего с ними сделать не может.