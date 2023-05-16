Военэксперт назвал ряд крупнейших недостатков американского ЗРК Patriot Эксперт Литовкин заявил, что Patriot не способен бороться с беспилотниками и гиперзвуковыми целями

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot не способен противостоять целям, летящим ниже 100 метров, например, беспилотникам, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он добавил, что комплекс не может бороться и со сверхзвуковыми ракетами.

У Patriot есть целый ряд крупнейших недостатков, он не видит целей, которые летят на высоте до 100 метров, это его мертвая зона. У нас для компенсации таких мертвых зон обязательно с комплексами С-300 и С-400 присутствует «Панцирь», потому что у них ракетно-пушечные комплексы, которые на самым минимальных высотах могут сбивать беспилотники, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что хуcиты — йеменские племена, обстреливают самодельными беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые защищают комплексы Patriot. И эти заводы регулярно горят, потому что Patriot ничего с ними сделать не может.

Также Patriot не в состоянии бороться со сверхзвуковыми и гиперзвуковыми целями. Со сверхзвуковыми самолетами еще возможно, так как они летают достаточно высоко, а гиперзвуковыми нет, так как у него недостаточно скорости и реакции. И то, что Украина решила показать, что самый лучший комплекс Америка им поставила – это рекламный финт. И теперь мы видим, чем этот финт закончился и это антиреклама Patriot, — резюмировал Литовкин.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.