США стали известны цели российских военных в Киеве CNN: ВКС России нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве, сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника. По его словам, атаки Воздушно-космических сил РФ становятся все более масштабными.

Военный чиновник уверен, что российские ВКС пытаются подавить и сбить с толку украинские системы противовоздушной обороны.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot.

Минобороны России также сообщило о ночном групповом ударе по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские власти сообщил, что в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массовым обстрелам за все время проведения СВО. По данным канала, удары были нанесены российскими ракетами «Кинжал» и «Калибр». Минобороны России эту информацию не комментировало.