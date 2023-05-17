Один «Кинжал» уничтожил пять Patriot в Киеве: как это было на самом деле «Патриоты» оказались бессильны перед гиперзвуковой технологией ВС РФ

Фото: Коллаж Global Look Press

16 мая представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ гиперзвуковой ракетой авиационного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Позже телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что одна из установок ЗРК Patriot действительно повреждена ударом ВС РФ, но не уничтожена. Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что ВСУ выпустили по «Кинжалу» 32 ракеты из Patriot, но не смогли его сбить. Почему «Патриоты» оказались бессильны перед гиперзвуковой технологией ВС РФ и сколько ЗРК в Киеве уничтожил «Кинжал» на самом деле — в материале NEWS.ru.

Как «Кинжал» поразил ЗРК Patriot

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что поражение ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot на Украине еще раз показывает преимущество гиперзвука. Аналитик усомнился, что Patriot в принципе может сбить «Кинжал». По его словам, «Кинжал» неуязвим для таких ЗРК и именно гиперзвуковая скорость стала главным преимуществом «Кинжала» перед ЗРК. Он добавил, что американский Patriot оказался не столь эффективным и в других вооруженных конфликтах.

«Главное преимущество „Кинжала“ перед ЗРК — гиперзвуковая скорость. Но сам факт того, что „Кинжал“ оказался эффективнее, — повод для радости. Patriot еще в йеменском и иракском конфликтах оказался не так хорош, как рекламировали его производители, не мог нормально сбивать БПЛА и баллистические ракеты», — подчеркнул Суконкин.

Фото: Соцсети

По словам эксперта, ЗРК Patriot включает не только пусковые установки, но и РЛС с командным пунктом, которые обычно располагаются рядом, что позволяет одной ракетой сильно повредить или уничтожить сразу все машины ЗРК. Собеседник отметил, что поражение или уничтожение ЗРК Patriot в Киеве станет репутационным ударом для США.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские власти сообщил, что в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массовым обстрелам за все время проведения СВО. По данным ресурса, удары были нанесены «Кинжалами» и «Калибрами». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Зачем ВСУ выпустили 32 ракеты из ЗРК Patriot

По словам Суконкина, вряд ли ВСУ 32 ракетами пытались уничтожить только ракету комплекса «Кинжал». Он предположил, что украинские войска отстреливались от крылатых ракет Х-55 и БПЛА «Герань», а также вели огонь по ложным целям.

«Я видел ролик с пуском ракет из ЗРК Patriot в Киеве. Но мы не знаем точно, по каким именно целям ВСУ выпустили 32 ракеты. Вероятно, Patriot отстреливались от других, ложных целей, от одной из их волн, или иных ракет типа Х-55 или БПЛА „Герань“, все может быть», — считает Суконкин.

Портал «Известия», ссылаясь на источники, предположил, что ВСУ использовали для отражения удара в ночь на 16 мая не только Patriot, но другие западные системы ПВО: SAMP-T, IRIS-Т, NASAMS, а также советские С-300. Издание не исключило, что в Киеве поражены вместе с Patriot позиции других установок ПРО.

Какую технику ВС РФ используют для пусков «Кинжала»

Агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, заявило, что ВС РФ использовали сверхзвуковой истребитель-перехватчик для запуска «Кинжала» в ходе удара по позициям ВСУ в Киеве в ночь на 16 мая.

Собеседник издания добавил, что украинские боевые расчеты ничего не могли предпринять для защиты ЗРК, поскольку скоростные характеристики «Кинжалов» позволяют им достигать объектов за считанные минуты. Он отметил, что такие цели, как ЗРК, не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

Фото: CC BY 4.0/Public domain/Wikimedia Commons МиГ-31К

Как Россия отреагировала на якобы сбитый украинскими войсками «Кинжал»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что сообщения Киева о сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Слова российского министра приводит РИА Новости. Шойгу отметил, что заявлений о перехватах поступает больше, «чем мы пускаем».

«Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих „украинских перехватов“ — а кто там действительно управляет американскими комплексами, ещё большой вопрос — в три раза больше, чем мы пускаем», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что Киев «все время ошибается» с типом ракет, «потому и не попадают».

Почему Украине нужны минимум 40 батарей Patriot, в чем их недостаток

ВСУ нужно было применить как минимум 40 батарей ЗРК Patriot для прикрытия Киева, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал NEWS.ru сообщение Минобороны РФ о том, что комплекс был уничтожен российскими «Кинжалами». По словам специалиста, для ВСУ критична потеря даже одной установки ПВО.

«Для защиты Киева надо было применить как минимум 40 батарей Patriot. Ракеты Patriot стартуют под углом, и для того чтобы направить их на какую-то цель, которая летит с другой стороны, нужно ставить еще один комплекс. <...> Вот поэтому на данный момент для них критична потеря даже одной установки ПВО», — рассказал Литовкин.

Собеседник подчеркнул, что ракеты российских комплексов ПВО и ПРО С-300, С-400, С-500, даже «Тор-М1» «в воздухе разворачиваются на цель, поэтому нам достаточно одной батареи, чтобы поразить цель, а им — нет».

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press Cистема Patriot

Как отреагировали на поражение ЗРК Patriot в Киеве западные СМИ

Американский телеканал CNN заявил, что США оценивают потенциальный ущерб от ЗРК Patriot после удара ВС РФ под Киевом. Издание, ссылаясь на официальные источники, отметило, что техника получила повреждения, но не уничтожена в результате атаки ВС РФ по украинской столице и ее окрестностям.

«По словам чиновника, США все еще оценивают, какие повреждения получила система. Это определит, нужно ли полностью вывести систему из строя или достаточно ремонта на месте украинскими силами. Официальные лица Украины заявили, что они успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных россиянами, но украинские военные отказались комментировать заявление россиян о том, что была поражена система Patriot», — передает CNN.

Телеканал добавил, что, по его данным, Украина располагала двумя системами Patriot: одну подарили США, а другую совместно передали Германия и Нидерланды. CNN отметил, что, возможно, ракеты ВС РФ поразили один из шести основных компонентов батареи Patriot, что грозит ВСУ выходом из строя остальных пяти составляющих ЗРК и вывозом оборудования за пределы Украины для ремонта.

Собеседник CNN добавил, что батарея Patriot состоит из генераторов, радарной установки, станции управления, антенн, пусковой установки и ракет-перехватчиков и для успешного поражения цели необходима работа всех шести компонентов.

Какое заявление сделало Минобороны России об уничтожении Patriot

Вечером 17 мая Минобороны РФ поставило точку в спорах об эффективности удара «Кинжалом». Как сообщили в Telegram-канале ведомства, «по достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США».