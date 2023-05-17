Названо главное преимущество «Кинжала» над американским ЗРК Patriot Военный эксперт Суконкин: удар ракетой «Кинжал» по ЗРК Patriot показал преимущество гиперзвука

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с изделием 9-С-7760 (АРК «Кинжал»)

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что поражение ракетой «Кинжал» зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине еще раз показывает преимущество гиперзвука. Аналитик усомнился в том, что Patriot в принципе может сбить «Кинжал». По его словам, ракетный комплекс неуязвим для таких ЗРК.

От Минобороны РФ есть официальное заявление об уничтожении комплекса Patriot. На CNN сообщили, что одна батарея повреждена, но якобы не уничтожена, что сейчас оценивают ущерб, пригодность к эксплуатации и необходимость вывести ЗРК на ремонт. Но сам факт того, что «Кинжал» оказался эффективнее, — повод для радости, — отметил эксперт.

Суконкин напомнил, что опыт применения комплексов Patriot в других странах также не принес успехов.

Patriot еще в йеменском и иракском конфликтах плохо себя показывал, когда не мог сбить баллистические ракеты и дроны. Панацеей они не стали для ПВО и ПРО, тем более когда ракета идет на малой высоте или на гиперзвуке, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в пользу Вооруженных сил России говорит и тот факт, что средствам ПВО удалось сбить сразу семь крылатых ракет Storm Shadow, о чем 16 мая сообщало Минобороны РФ. Ранее глава ведомства Сергей Шойгу также опроверг заявления Киева о шести сбитых ракетах «Кинжал». По словам министра обороны, таких сообщений с украинской стороны больше, чем реальных пусков.