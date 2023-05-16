Военный эксперт назвал потерю комплекса Patriot критичной для Украины Эксперт Литовкин: ВСУ нужно было применить 40 батарей ЗРК Patriot для защиты Киева

Фото: Axel Heimken/dpa/Global look Press

ВСУ нужно было применить как минимум 40 батарей ЗРК Patriot для защиты Киева, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал NEWS.ru сообщение Минобороны РФ о том, что комплекс был уничтожен российскими «Кинжалами». По словам специалиста, для ВСУ критична потеря даже одной установки ПВО.

Для защиты Киева надо было применить как минимум 40 батарей Patriot. Ракеты Patriot стартуют под углом, и для того чтобы направить их на какую-то цель, которая летит с другой стороны, нужно ставить еще один комплекс. У нас ракеты в комплексах С-300, С-400, С-500, даже «Тор», М-1 в воздухе разворачиваются на цель, поэтому нам достаточно одной батареи, чтобы поразить цель, а им — нет. Вот поэтому на данный момент для них критична потеря даже одной установки ПВО, — сообщил он.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

9 мая руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом за уточнениями он попросил журналистов обратиться к украинской стороне.

Леонков усомнился в том, что «Кинжал» можно сбить с помощью старой модификации ЗРК Patriot. По его мнению, США вряд ли предоставили бы ВСУ новые версии комплексов из-за опасений, что техника попадет в руки российских военных.