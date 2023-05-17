Стало известно, какие цели ВСУ пытались сбить 32 ракетами из ЗРК Patriot Военный обозреватель Суконкин: ВСУ могли выпустить 32 ракеты из ЗРК Patriot не по «Кинжалу», а по ложным целям

Фото: Социальные сети

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины выпустили 32 ракеты из американских ЗРК Patriot не по гиперзвуковому «Кинжалу» ВС РФ, а по другим объектам — крылатым ракетам Х-55 или БПЛА «Герань». Эксперт не исключил, что удару по Patriot предшествовала волна ложных целей.

Я видел ролик с пуском ракет из ЗРК Patriot в Киеве. Но мы не знаем точно, по каким именно целям ВСУ выпустили 32 ракеты. Вероятно, Patriot отстреливались от других, ложных целей, от одной из их волн, или иных ракет типа Х-55 или БПЛА «Герань», все может быть, — отметил Суконкин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сообщения Киева о сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Глава ведомства добавил, что заявлений о перехватах поступает больше, «чем мы пускаем». Он также добавил, что Киев «все время ошибается» с типом ракет, «потому и не попадает».

До этого представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские власти сообщил, что в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массовым обстрелам за все время проведения СВО. По данным канала, удары были нанесены российскими ракетами «Кинжал» и «Калибр». МО РФ эту информацию не комментировало.