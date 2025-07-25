Сбои Starlink, наркотики, война с Трампом. Что происходит с Илоном Маском

В ночь на 25 июля произошел глобальный сбой в работе спутникового интернета Starlink, который активно использует армия Украины. Это прибавило проблем миллиардеру Илону Маску, который стал участником громких скандалов в последнее время. Из-за эксцентричного поведения магната подозревали в пристрастии к запрещенным веществам, а некоторые предположили, что он просто сошел с ума. Почему он объявил войну президенту США Дональду Трампу и что на самом деле творится с главой SpaceX и Tesla — в материале NEWS.ru.

Что известно о сбое в работе Starlink

Сообщения о сбоях в работе Starlink начали появляться поздним вечером 24 июля. На пике количество жалоб на отсутствие связи превысило 61 тысячу. В компании позже связали неполадки с отказом критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения. Основатель Starlink Илон Маск принес извинения за случившееся в своих соцсетях.

Сбой буквально «парализовал» работу систем ВСУ на линии фронта. По данным Telegram-канала «Военная хроника», украинским военным пришлось на несколько часов перейти на радиосвязь и отказаться от использования FPV-дронов и артиллерии. Ресурс отметил, что случившееся «отбросило армию Украины на целое десятилетие назад» в плане управляемости.

Западные СМИ не исключали, что ВСУ рискуют лишиться насовсем доступа к Starlink. По версии журналистов, Маск и президент США Дональд Трамп могли инсценировать свой громкий конфликт, чтобы использовать его как повод отключить спутниковую связь для украинской армии и подтолкнуть Киев к мирному соглашению с Россией.

Американист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru назвал эту версию маловероятной.

«„Уложить“ всю систему Starlink на несколько часов — это несоответствие поставленных целей применяемым инструментам. Если бы Маск захотел отключить ВСУ от нее, он мог бы это сделать десятками других способов, гораздо менее затратных для себя. И уж тем более не провоцируя ссору с Трампом, которая уже стоит компании Маска миллиардов долларов», — подчеркнул политолог.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему на самом деле Маск и Трамп поссорились

Отношения между главой Штатов и бизнесменом обострились после того, как Маск резко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов и покинул пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE). По словам предпринимателя, инициатива президента обременит граждан Америки «непосильным долгом». Трамп в долгу не остался и публично признал наличие конфликта между ним и Илоном. Он назвал неэффективной работу Маска в DOGE и предположил, что его экс-сторонник сошел с ума.

Бизнесмен и президент впоследствии еще не раз резко высказывались в адрес друг друга. Трамп пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска, тот в ответ поддержал идею объявить импичмент республиканцу. Кроме того, основатель SpaceX и Tesla заявил, что имя лидера США фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.

«Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» — написал Маск в Х.

Как считает Мирзаян, конфликт между бывшими сторонниками вполне реален. По мнению политолога, основная причина разногласий кроется в том, что Маск — идеалист, а Трамп — реалист.

«Трамп, по всей видимости, обещал Маску вместе с ним устроить революцию. Но, оказавшись у власти, был вынужден учесть целый ряд ограничений, которые эта власть накладывает. Президент США пытается договориться с политическими оппонентами, что Маску категорически не нравится. В итоге он один раз дернулся, второй — и все это вылилось в серьезный межличностный конфликт», — предположил Мирзаян.

Что происходит с Илоном Маском

В один момент градус напряженности между Маском и Трампом несколько снизился. Бизнесмен публично принес извинения за свои посты о президенте и признал, что они «зашли слишком далеко». Трамп в свою очередь связывал поведение экс-соратника с пристрастием к наркотикам. Чуть позже Маск опубликовал на своей странице в Х результаты теста, который показал отсутствие в его организме следов запрещенных препаратов.

Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Есть и другая версия. Биограф Маска Сет Абрамсон считает, что психическое состояние бизнесмена сильно пошатнулось. Такой вывод он сделал, проанализировав поведение магната в Сети за последние два года. «Я обоснованно считаю, что Илон Маск может сходить с ума», — написал он в Х.

Психолог Максим Коваленко отметил в беседе с NEWS.ru, что преждевременно говорить о признаках заболевания у предпринимателя.

«В наше время очень многие „клеют“ различные диагнозы. Людей называют нарциссами, психопатами, разбрасывают эти термины направо и налево. Надо понимать, что для диагностики даже нарциссического расстройства личности нужны исследования, анализ, определенное время», — пояснил эксперт.

По словам Коваленко, многие поступки Маска действительно могут быть понятны не всем. «Возможно, это какая-то его многоходовка, и он это делает специально для решения какой-то задачи. <…> Например, у него неоднократно были неудачные попытки запуска летательных аппаратов Starship. И после этого он взял в кредит огромную сумму денег, рискуя всем на свете. Тогда тоже можно было сказать, что он больной человек. Если у тебя не получилось два раза, зачем ты делаешь третий? Но это бизнесмен. У него есть свой алгоритм действий и какая-то своя парадигма», — резюмировал психолог.

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