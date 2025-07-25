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25 июля 2025 в 00:34

«Основная проблема»: Маск дал комментарий по поводу сбоя в работе Starlink

Маск принес извинения за перебои в работе Starlink

Илон Маск Илон Маск Фото: Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

Работа спутниковой системы связи Starlink будет вскоре восстановлена, заявил американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X. Он принес извинения перед пользователями.

Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит основную проблему, вызвавшую неполадки, чтобы избежать их повторения, — написал он.

Ранее пользователи спутниковой системы Starlink сообщили о масштабном сбое по всему миру. При этом 60% пользователей отметили неполадки в работе, а 40% жалуются на полное отключение связи.

Кроме того, спутниковая система связи Starlink перестала работать на всей линии фронта Вооруженных сил Украины. Об этом информировали украинские СМИ.

Тем временем обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт передавал, что российские специалисты разработали сразу два комплекса РЭБ, «Тобол» и «Калинка», для противодействия Starlink. Москва создала угрозу технологиям связи США, из-за чего в Пентагоне и ВСУ забили тревогу, добавил он.

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