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24 июля 2025 в 23:01

В работе Starlink произошел масштабный сбой по всему миру

В работе спутниковой системы связи Starlink произошел масштабный сбой

Starlink Starlink Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пользователи спутниковой системы Starlink сообщают о масштабном сбое по всему миру, об этом свидетельствуют данные DownDetector. Компания подтвердила эту информацию на официальном сайте.

Кроме того, спутниковая система связи Starlink перестала работать на всей линии фронта Вооруженных сил Украины, о чем информировали украинские СМИ. Однако официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что российские специалисты разработали сразу два комплекса РЭБ, «Тобол» и «Калинка», для противодействия Starlink. По его словам, Москва создала угрозу технологиям связи США, из-за чего в Пентагоне и ВСУ забили тревогу. Автор материала отметил, что уже несколько лет бойцы из России оттачивают навыки подавления Starlink.

Тем временем Служба безопасности Белого дома назвала спутниковую систему Starlink потенциальной угрозой нацбезопасности США. СМИ отметили, что, устанавливая связь Starlink в Белом доме, администрация американского лидера Дональда Трампа и команда миллиардера Илона Маска проигнорировали меры безопасности.

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