«На десятилетие назад»: военкоры сделали вывод о ВСУ после сбоя Starlink «Военная хроника»: сбой Starlink отбросил армию Украины на десятилетие назад

Масштабный сбой в работе спутниковой системы связи Starlink показал, насколько сильно Вооруженные силы Украины зависят от частной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Противнику пришлось на несколько часов перейти на радиосвязь, а также отказаться от FPV-дронов и артиллерии. По мнению авторов, произошедшее кратковременно отбросило армию Украины назад на целое десятилетие в плане управляемости.

Как считают авторы канала, российским войскам следует сделать выводы из произошедшего. Они призвали не только ускорить развитие собственной спутниковой связи, но также принципиально перестроить подход. По их мнению, России необходимо начать работу над автономной и неуязвимой системой управления.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Starlink перестала работать на всей линии фронта армии Украины. Однако, по данным сервиса DownDetector, проблемы со спутниковой системой наблюдались по всему миру.

Как объяснил вице-президент Starlink Майкл Николс, перебои в работе сервиса произошли из-за отказа критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения. Через некоторое время доступ к сервисам Starlink был восстановлен.