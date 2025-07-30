«Он уже не уверен»: в США забеспокоились из-за заявления Трампа о России

«Он уже не уверен»: в США забеспокоились из-за заявления Трампа о России New York Times: Трамп не уверен в эффективности своей стратегии в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп засомневался в том, что его ультиматум в отношении России сработает, сообщает New York Times. По словам журналистов издания, не прошло и суток после того, как глава Белого дома пригрозил Москве финансовыми санкциями, как он начал колебаться.

Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за конфликта на Украине, он, казалось, уже не уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще, — отметили аналитики.

Так, выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп заявил, что через 10 дней Соединенным Штатам, возможно, придется ввести «пошлины и прочее». При этом республиканец подчеркнул, что эти меры могут повлиять на РФ, «а могут и не повлиять».

Аналитики напомнили, что глава Белого дома неоднократно угрожал наказать Москву за усиление атак по военным объектам Украине, но до сих пор не выполнил своих обещаний. Кроме того, ультиматум Трампа вряд ли изменит отношение Москвы к проведению СВО, резюмировали авторы статьи.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что ключевым условием для нормализации российско-американских отношений является отказ США от политики силового доминирования, военной агрессии и поддержки цветных революций. Парламентарий уверен, что странам нужно сформировать общее понимание глобальных интересов и перейти к равноправному партнерству.