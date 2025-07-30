В Госдуме назвали США цену дружбы с Россией Депутат Новиков: отказ США от гегемонии поможет наладить отношения с Россией

Ключевым условием для нормализации российско-американских отношений является отказ США от политики силового доминирования, военной агрессии и поддержки цветных революций, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, странам нужно сформировать общее понимание глобальных интересов и перейти к равноправному партнерству.

Пока США будут придерживаться этой линии, пока Запад в целом будет выступать в рамках натовской солидарности с подобных позиций, будет очень трудно рассчитывать на достижение полного взаимопонимания. Хотя с точки зрения отдельных периодов, конечно, при наличии доброй воли и здравого смысла можно выходить на решения, которые помогут, например, не развертывать гонку вооружений, обеспечивать большую безопасность, — сказал парламентарий.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что его беседы с российским лидером Владимиром Путиным «проходили прекрасно». Американский лидер отметил, что в ходе диалогов им неоднократно удавалось приблизиться к договоренностям по урегулированию украинского конфликта.

Однако до этого во время общения с журналистами Трамп выразил разочарование отсутствием реакции России на его предложение о временном прекращении огня на Украине. Президент выступил с инициативой заключения перемирия между сторонами конфликта в течение 10 дней.