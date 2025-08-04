Ядерная угроза Трампа. Что известно о подлодках США, как ответит РФ

Часть СМИ и экспертов восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отправке двух подводных лодок «ближе к России» как игру на аудиторию. Некоторые посчитали слова американского лидера блефом и популизмом. Однако есть и те, кто отнесся к словам Трампа со всей серьезностью, поскольку речь идет о субмаринах, оснащенных ядерным оружием. Что это могут быть за подлодки — в материале NEWS.ru.

Почему есть основания верить словам Трампа

Глава Белого дома приказал перебазировать две атомные подлодки «поближе к России» в ответ на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп отметил, что суда расположили на «определенных территориях», но не уточнил, где именно.

Резонансное заявление президента Америки многие восприняли как шутку и не слишком умную угрозу. Впрочем, часть наблюдателей отнеслась к ним серьезно.

«Россия зафиксировала резкое приближение атомных подлодок США к морским границам. <…> Это беспрецедентная активность атомных подлодок ВМС США вблизи российских морских рубежей. Данные радиоразведки и гидроакустического мониторинга указывают, что минимум 2 из 15 развернутых возле Японии субмарин класса „Вирджиния“ резко сократили дистанцию с тихоокеанского направления. Маневры начались спустя часы после заявления Дональда Трампа, при этом США никак не связывались с российскими дипломатами и не стали комментировать слова президента», — писали Telegram-каналы.

Какие подлодки Трамп мог направить к России

Президент США Дональд Трамп, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, мог направить «ближе к России» подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк».

«Я не думаю, что это подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами „Трайдент“. Скорее всего, это многоцелевые подлодки с крылатыми ракетами „Томагавк“ с дальностью полета до 2500 км, которые способны нести тактический ядерный заряд. Это классы подлодок „Вирджиния“, „Лос-Анджелес“ или переделанная под крылатые ракеты „Огайо“», — высказал мнение Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

Запуск ракеты «Томагавк» Фото: US Navy/Global Look Press

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин, напротив, считает, что атомные подводные лодки типа «Огайо», которые способны поражать межконтинентальными ракетами территорию России из любого района, могли нести дежурство, к примеру, в Северном море. Но, по словам эксперта, мы этого не в состоянии ни узнать, ни перепроверить.

«Действительно, на вооружении США есть также атомные ракетные подводные лодки с крылатыми ракетами. Это переделанные лодки типа „Огайо“. Там каждая из 24 ракетных шахт несет 7 ракет „Томагавк“. Их используют при всяких локальных конфликтах. Возможно, там их приблизили к территории России, но смысл этого не вполне понятен, хотя это повышает отчасти готовность на случай конфликта с Россией. Ну и есть атомные многоцелевые подводные лодки, которые могут использоваться для борьбы с морскими целями и для нанесения ударов по суше. Они тоже в каком-то количестве всегда находятся в море. И никаких четких признаков того, что выведены дополнительные американские подводные лодки, нет», — сказал он NEWS.ru.

Куда именно Трамп направил подлодки

Президент США Дональд Трамп мог отправить две атомные подлодки в Арктику, Средиземное море или на Дальний Восток, предположил Дандыкин. По его словам, следить за субмаринами будут средства противолодочной обороны России.

«Вполне вероятно, что Трамп отправил две подлодки в Средиземное море, если иметь в виду южные широты. Или туда, в сторону Арктики. Вполне вероятно, что это так. Менее вероятна отправка на Дальний Восток, в район Берингова моря, хотя все может быть. Одна подлодка туда, другая — сюда. Задача противолодочной обороны России за ними следить, но это все государственная тайна. Кто более скрытно работает, тот и победил. Это тяжелая работа», — считает Дандыкин.

Атомная подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния» Фото: Tm3 Tommy Heng/U.S. Marines/Global Look Press

Какую цель преследовал Трамп, заявив о подлодках

По мнению политолога Малека Дудакова, Трамп хочет публично надавить на Россию, заявив о подлодках. В данном случае, на взгляд эксперта, заявление Дональда Трампа не стоит недооценивать, но и переоценивать его тоже не следует.

«Мы отлично понимаем, что американские атомные подводные лодки и так находятся во многих регионах света и что у них есть определенная дежурная передислокация, — рассказал собеседник NEWS.ru. — И нынешнее заявление Трампа можно рассматривать просто как возможность найти дешевый способ оказать некое публичное давление на Россию, показать, что это давление как бы оказывается со стороны администрации Трампа, но при этом ничего радикального не делать и никак не менять суть нашего переговорного процесса».

Как Россия ответит Трампу

Российские подлодки могут дежурить в том числе у берегов США, предположил Дандыкин. По его словам, субмарины РФ несут боевую службу круглосуточно.

«Мы и сейчас им отвечаем. Никто не отменял боевую службу российских подлодок. Сейчас спустили на воду „Князя Пожарского“ в Гаджиево, это класс „Борей“, у него три месяца автономного плавания. Никто просто так держать их не будет, никто не будет набирать просто так два экипажа, тратить столько денег. И многоцелевые лодки, которые охотятся за американскими. Это все постоянная работа», — добавил Дандыкин.

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