«Орешник» на Кубе — бессонница для Трампа. Чем еще РФ может ударить по США

«Орешник» на Кубе — бессонница для Трампа. Чем еще РФ может ударить по США

Не успел президент США Дональд Трамп объявить, что готов к ядерной войне и направил две атомные подлодки «поближе к России», как РФ вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Многие аналитики не склонны считать это «случайным совпадением», тем более что накануне президент России Владимир Путин заявил, что в войска поступил первый серийный «Орешник». Какой ответ Россия готовит Трампу — в материале NEWS.ru.

Какие были предпосылки к выходу России из ДРСМД

Москва не раз предупреждала Запад о недопустимости размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе, но не была услышана. МИД РФ констатировал исчезновение условий для сохранения Россией моратория на развертывание РСМД. Согласно заявлению ведомства, отныне Россия не связывает себя односторонними обязательствами. Это решение было принято Москвой на фоне сообщений об отправке Трампом «ближе к России» двух атомных подлодок. Куда именно — лидер США не уточнил, поскольку это секретная информация.

«Я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах», — написал Трамп. Позже в беседе с журналистами он заявил, что готов к ядерной войне с РФ.

На днях также стало известно, что первый серийный «Орешник» поступил на вооружение ВС России. Путин сообщил об этом журналистам после молебна в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме.

«У нас произведен первый серийный комплекс „Орешник“. Первая серийная ракета. И она поступила в войска», — сказал лидер России.

«Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачем России тактическое ядерное оружие

Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что все решения РФ должны быть направлены на обеспечение собственной безопасности.

«Диалог с НАТО невозможен, только контрсиловой. Будем его масштабировать. Нам не надо никого пугать, ничем бряцать. Нужно держать палец на кнопке, чтобы супостат знал, как только он приходит к активным фазам боевых действий против Российской Федерации, мы будем использовать „Орешник“. НАТО превосходит Россию в четыре с половиной раза по совокупному военному потенциалу, поэтому только с опорой на тактическое ядерное оружие, а также при необходимости на стратегические ядерные силы мы можем поддерживать баланс сил и интересов в регионе и не дать возможности осуществить против себя агрессию», — сказал Коротченко NEWS.ru.

Где и какие именно ракеты может разместить Россия

Руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев напомнил NEWS.ru, что американцы разместили свои очень опасные высокоточные авиабомбы в Великобритании. По его мнению, чисто теоретически РФ могла бы рассмотреть вопрос о дислоцировании ударных ракет средней дальности где-то у их границ.

«Хорошие отношения у нас с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой. Но первые две я бы сразу отмел из-за их географического положения (многие соседи могут вмешаться как прокси на стороне американцев) и сложной внутренней ситуации. Куба в этом смысле предпочтительней. Но и договориться и провернуть фокус с ракетами гораздо сложнее, чем в начале 60-х. И да, хотим ли мы сейчас нового Карибского кризиса? Размещение в Белоруссии можно рассматривать, но совсем не для ударов по Европе. Гипотетическое размещение ракет там или в Калининграде — угроза многим интересным объектам за пределами собственно континента», — пояснил аналитик.

Ракетный комплекс «Искандер» Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

По словам Воробьева, какие именно ракеты мы сможем разместить в других государствах, зависит от решения военного руководства РФ.

«Существует мнение, что уже имеющиеся на вооружении „Искандеры“ при минимальной доработке могут значительно увеличить дальность. Выход из ограничений по РСМД — шаг к эскалации с нашей стороны, в ответ как на пиар-эскалацию Дональда Трампа, так и на реальные его действия по переброске ядерных авиабомб на Британские острова. Что касается гонки вооружений, то к ней привести выход из РСМД не может. Оглядитесь вокруг — она уже давно идет», — заключил эксперт.

О каком российском оружии мир еще не знает

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что у России есть вооружения мощнее «Орешника». По его словам, характеристики отечественных ракет уже превосходят все иностранные комплексы.

«Во время встречи с журналистами на Валааме Путин дал понять, что создано оружие, которое не имеет аналогов в мире. И я думаю, что речь идет уже не только об „Орешнике“, значит, есть еще какое-то оружие. Пока мы это оружие нигде не применяли. Были заявления, что есть еще „Осина“ — это еще более мощная разработка, чем „Орешник“. Утверждают, что есть что-то еще, что пока не раскрывается. Скорее всего, Россия входит в противоборство ракет средней и меньшей дальности, и она готова к этому противостоянию. Не просто готова, а у нас есть оружие, которое на голову превосходит все подобные ракетные комплексы США, Британии, Франции и Германии», — резюмировал Перенджиев.

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