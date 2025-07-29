Десантники ВСУ попали под огонь в попытке высадиться на Тендровской косе Сальдо: ВС России пресекли десантную операцию ВСУ на Тендровской косе

Военнослужащие Вооруженных сил России встретили огнем украинских десантников, которые планировали высадку на Тендровской косе в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он отметил, что противник был хорошо подготовлен — в операции ВСУ были задействованы дроны-камикадзе и FPV-дроны, однако им это не помогло.

Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери, — сказал Сальдо.

По его словам, российские бойцы своевременно обнаружили четыре вражеских катера и открыли по ним прицельный огонь, сорвав десантную операцию. Тендровская коса — стратегически важный остров у черноморского побережья Херсонской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины бежали из Радьковки после ударов российских бойцов. ВС РФ уничтожили опорные пункты и укрепрайоны противника в населенном пункте на территории Харьковской области. В Минобороны России эти данные не комментировали.

До этого стало известно, что взвод ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Командир ВС РФ сообщил, что никто из солдат противника не хочет умирать. Когда стоит вопрос жизни или смерти, украинцы выбирают сдаться в плен, уточнил российский военный.