Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 15:29

ВСУ бежали к Одессе после провальной высадки на Тендровской косе

Десант ВСУ отплыл в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

После провала высадки на Тендровской косе около побережья Херсонской области десант Вооруженных сил Украины отступил в сторону Одессы, сообщил в беседе с РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. По его словам, это не первая попытка высадки противника.

Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка «высадки» противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть, – заявил Сальдо.

Тендровская коса расположена вблизи северо-западного черноморского побережья. Остров относится к Херсонской области.

Ранее Сальдо сообщил, что военнослужащие ВС России встретили огнем украинских десантников, которые планировали высадку на Тендровской косе. Он отметил, что противник был хорошо подготовлен — в операции ВСУ были задействованы дроны-камикадзе и FPV-дроны, однако им это не помогло. Российские бойцы своевременно обнаружили четыре вражеских катера и открыли по ним прицельный огонь, сорвав десантную операцию.

До этого стало известно, что взвод ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Командир ВС РФ сообщил, что никто из солдат противника не хочет умирать. Когда стоит вопрос жизни или смерти, украинцы выбирают сдаться в плен, уточнил российский военный.

СВО
спецоперация
десант
ВСУ
Херсонская область
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный вертолет рухнул в реку
Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа
Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания
В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад
Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года
На Украине планируют отменить монеты одного номинала
В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства
Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео
Известный португальский футболист подал документы на российскую визу
Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге
Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной
Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского
США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании
Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов
«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе
Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты
Рабочие попали в огненную ловушку на севере Москвы
В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые быстро портятся в жару
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски
Общество

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.