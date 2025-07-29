ВСУ бежали к Одессе после провальной высадки на Тендровской косе Десант ВСУ отплыл в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе

После провала высадки на Тендровской косе около побережья Херсонской области десант Вооруженных сил Украины отступил в сторону Одессы, сообщил в беседе с РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. По его словам, это не первая попытка высадки противника.

Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка «высадки» противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть, – заявил Сальдо.

Тендровская коса расположена вблизи северо-западного черноморского побережья. Остров относится к Херсонской области.

Ранее Сальдо сообщил, что военнослужащие ВС России встретили огнем украинских десантников, которые планировали высадку на Тендровской косе. Он отметил, что противник был хорошо подготовлен — в операции ВСУ были задействованы дроны-камикадзе и FPV-дроны, однако им это не помогло. Российские бойцы своевременно обнаружили четыре вражеских катера и открыли по ним прицельный огонь, сорвав десантную операцию.

До этого стало известно, что взвод ВСУ сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области. Командир ВС РФ сообщил, что никто из солдат противника не хочет умирать. Когда стоит вопрос жизни или смерти, украинцы выбирают сдаться в плен, уточнил российский военный.