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05 августа 2025 в 14:49

Российские спецназовцы взяли в плен британских офицеров

«ВД»: российские спецназовцы взяли в плен британских офицеров в Очакове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные провели спецоперацию по захвату британских военных офицеров в Очакове, сообщает Telegram-канал «Военное дело». По его данным, в ночь на 31 июля подразделение спецназа ВС РФ на катерах скрытно подошло к побережью Николаевской области, проникло в командный пункт ВСУ и задержало нескольких военных. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Как сказано в материале, задержанные британцы занимались координацией применения украинской армией британских ракетных комплексов и БПЛА. Вся операция, включая подход и отход группы, заняла не более 15 минут. В настоящее время судьба пленных британских военнослужащих уточняется.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки.

До этого источник в силовых структурах констатировал, что среди украинских военнослужащих участились случаи сдачи в плен. Предполагается, что это связано с тяжелыми условиями службы и отсутствием перспектив.

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