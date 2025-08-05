Военнослужащие Вооруженных сил Украины перестали выполнять приказы командования в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки.

Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156-й ОМБр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке, — говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, отказ украинских солдат штурмовать связан с низким морально-психологическим состоянием бойцов и неадекватностью командования. Он также отметил, что ВСУ в целом снизили интенсивность контратак. Однако противник по-прежнему пытается прорвать правый фланг бойцов «Севера» в Новоконстантиновке.

Ранее источник в силовых структурах констатировал, что среди украинских военнослужащих участились случаи сдачи в плен. Предполагается, что это связано с тяжелыми условиями службы и отсутствием перспектив.