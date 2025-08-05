Массовому дезертирству из ВСУ найдено объяснение ТАСС: дезертирство из ВСУ вызвано «мясными штурмами»

По данным российских силовых структур, участились случаи сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Собеседники агентства называют основной причиной тяжелые условия службы и отсутствие перспектив.

Источники утверждают, что принудительная мобилизация, некомпетентное командование, отсутствие мотивации и так называемые мясные штурмы заставляют украинских солдат бросать позиции. Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. Ярким примером названа 155-я бригада ВСУ, прошедшая подготовку во Франции.

Она разбежалась после прибытия на передовую, — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению журналистов, дезертиры, наблюдая за ситуацией в армии, редко сожалеют о своем выборе. Нынешнее положение указывает на глубокий кризис дисциплины и управления в отдельных подразделениях ВСУ, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ погиб во время съемок постановочного видео о якобы успешной операции против российских войск в Сумской области. Трагический инцидент произошел при создании пропагандистского материала. Видеоролик, претендующий на демонстрацию рейда украинского спецназа на российские позиции, был снят силами 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ.