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04 августа 2025 в 23:00

Стало известно о гибели бойца ВСУ на съемках постановочного ролика

ТАСС: на съемках постановочного ролика в Сумской области погиб боец ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащий ВСУ погиб во время съемок постановочного видео о якобы успешной операции против российских войск в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Инцидент произошел при создании пропагандистского материала.

Видеоролик, претендующий на демонстрацию рейда украинского спецназа на российские позиции, был снят силами 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Однако в российских силовых структурах утверждают, что съемки привели к гибели военнослужащего.

На видео кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям никакой конкретики не увидели. Но заявлена «перемога» и якобы несколько убитых российских бойцов. Зато стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант ВСУ Фетько Василий Васильевич по кличке Вуйко, — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что депутат Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что солдаты ВСУ массово покидают фронт из-за страха быть убитыми своими собственными командирами, а также из-за моральной и физической усталости.

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