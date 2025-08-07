Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 09:03

Четыре беспилотника ВСУ атаковали утром российский регион

Губернатор Анохин: четыре беспилотника ВСУ сбили в Смоленской области

Военнослужащий ВСУ

Четыре беспилотника ВСУ сбиты в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

Силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России подавлено четыре беспилотника, — написал Анохин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря — 31. Также БПЛА уничтожили в Крыму, в Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Курской и Орловской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

До этого власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины.

Для обеспечения безопасности движение транспорта на участке набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было полностью перекрыто. Прогулки в этой зоне также были запрещены.

