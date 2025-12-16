Средства РЭБ защитили Смоленщину от украинских БПЛА Губернатор Анохин: в Смоленской области подавили четыре беспилотника ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы подавили над территорией Смоленской области четыре украинских беспилотника, заявил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

На территории Смоленской области подавлено средствами РЭБ Министерства обороны России четыре украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — подчеркнул губернатор.

Также он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности: при обнаружении БПЛА не приближаться к ним и позвонить по номеру 112. Кроме того, сейчас в регионе действует запрет на распространение сведений о последствиях применения дронов, работе систем ПВО и РЭБ, напомнил Анохин.

Ранее военный дрон упал на частной территории возле жилого дома в Польше. По предварительным данным, никто не пострадал. Журналисты предположили, что это был разведывательный беспилотник, который мог рухнуть во время учений польских солдат.

До этого стало известно, что около 1,4 тыс. многоквартирных домов и ряд социальных объектов в Ростове-на-Дону временно оставались без света, тепла и горячей воды. Причиной была авария на ТЭЦ-2 на фоне атаки украинских БПЛА.