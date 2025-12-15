Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:50

В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА

Скрябин: 1,4 тысячи домов остались без света в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Около 1,4 тыс. многоквартирных домов и ряд социальных объектов в Ростове-на-Дону остались без тепла и горячей воды, сообщил глава города Александр Скрябин. Причиной стала авария на ТЭЦ-2 на фоне ночной атаки БПЛА. Восстановить подачу воды и электричества должны к 20:00 15 декабря.

Без тепла и горячей воды остались порядка 1400 многоквартирных домов и ряд социальных объектов в донской столице, — отметил Скрябин.

В ночь на 15 декабря системы противовоздушной обороны в Ростове-на-Дону отразили атаку ВСУ. Скрябин не сообщал подробности налета БПЛА. Губернатор региона Юрий Слюсарь в свою очередь заявил, что беспилотники уничтожили в девяти районах и трех городах, в том числе в Ростове-на-Дону. Загорелись два легковых автомобиля, владелец одного из них получил ожоги при попытке потушить.

В Минобороны сообщили, что ВСУ в ночь на 15 декабря запустили в сторону России 130 беспилотников. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, а также акватория Каспийского моря. Больше всего дронов сбили в Астраханской области – 38.

