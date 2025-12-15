Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
ВСУ попытались устроить массированную атаку на Ростовскую область

ВСУ устроили массированную атаку на Ростовскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Ростовская область попала под массированную атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, есть повреждения: в Ростове-на-Дону загорелись два легковых автомобиля, в поселке Деркул Тарасовского района повреждения получила крыша частного дома.

В хуторе Нижнемитякин этого же района, а также в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района и в микрорайоне Каменска фрагменты дронов упали на частные подворья. В ряде домов повреждено остекление. Слюсарь заверил, что всем жителям окажут помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

До этого стало известно, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

ВСУ попытались устроить массированную атаку на Ростовскую область
