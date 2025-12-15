Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
ВСУ попытались атаковать Ростов-на-Дону

Скрябин: атака БПЛА была отражена над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону

Средство ПВО ВС РФ Средство ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Системы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет, а подробная информация о возможных последствиях на земле уточняется.

Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом г. Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказано в публикации.

Ранее за три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями шести регионов РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над Ростовской областью сбито наибольшее число дронов — 52 единицы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа был атакован частный дом с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

