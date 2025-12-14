Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 23:29

Силы ПВО сбили более 70 украинских БПЛА за три часа

Минобороны РФ: за три часа над регионами России был сбит 71 украинский БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
За три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями шести регионов РФ и Азовским морем, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, над Ростовской областью сбито наибольшее число дронов — 52 единицы.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в публикации.

Также было уничтожено 10 БПЛА над Брянской областью и три — над Белгородской областью. В ведомстве добавили, что по два дрона сбили над Тульской и Рязанской областями и по одному над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 56 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей — 24 и 17 соответственно.

До этого операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили пять тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Дроны противника были сбиты с помощью FPV-беспилотников и специальных тросовых систем.

Ростовская область
БПЛА
ПВО
Минобороны РФ
