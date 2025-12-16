Новый год-2026
16 декабря 2025 в 05:01

Военный БПЛА рухнул рядом с жилым домом в Польше

Военный дрон упал на частной территории возле жилого дома в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. В материале говорится, что никто не пострадал.

В Лекове Мазовецкого воеводства военный дрон упал возле жилого дома на частной территории, — говорится в публикации.

Журналисты предполагают, что это разведывательный беспилотник. Он мог упасть во время учений польских солдат. При этом никаких разрушений не зафиксировано.

Ранее истребители F-16 Турции сбили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в соцсети X местного Министерства обороны. Ведомство не стало раскрывать подробностей о происхождении или типе сбитого беспилотника. Уточняется, что самолетам, находящимся под контролем НАТО и национальных властей, была поставлена задача об экстренном реагировании.

До этого пресс-служба Минобороны РФ передавала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, по 14 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края.

