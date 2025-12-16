Военный БПЛА рухнул рядом с жилым домом в Польше

Военный дрон упал на частной территории возле жилого дома в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. В материале говорится, что никто не пострадал.

В Лекове Мазовецкого воеводства военный дрон упал возле жилого дома на частной территории, — говорится в публикации.

Журналисты предполагают, что это разведывательный беспилотник. Он мог упасть во время учений польских солдат. При этом никаких разрушений не зафиксировано.

