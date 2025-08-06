Удары по РЖД, налет на Брянск: как ВСУ атакуют Россию 6 августа

Удары по РЖД, налет на Брянск: как ВСУ атакуют Россию 6 августа

ВСУ вновь атаковали транспортную инфраструктуру на юге России. Сколько БПЛА атаковало регионы в ночь на 6 августа, что известно об атаках на РЖД, есть ли задержки поездов?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 6 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 августа над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА самолетного типа.

«16 [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Ростовской области, 16 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Орловской области», — сообщили в военном ведомстве.

Где были атаки на РЖД, что известно о налете на Ростовскую область

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что под ударом украинских БПЛА оказались Каменск-Шахтинский, Каменский, Родионово-Несветайский и Тацинский районы Ростовской области. Пострадавших нет, подчеркнул глава региона.

Под ударом БПЛА оказалась ж/д станция Тацинская в Ростовской области. На месте падения беспилотника начался пожар, были эвакуированы три семьи.

«В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов», — сообщил Слюсарь.

Без электроэнергии остались жители пяти сел, нарушена работа водозабора Таловая Балка. Еще один БПЛА упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов, было остановлено движение общественного транспорта.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

РЖД не сообщали о задержках поездов в результате атак на ж/д инфраструктуру в Ростовской области.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Где еще были атаки беспилотников ВСУ в ночь на 6 августа

Очевидцы сообщили о массированном налете украинских БПЛА на Брянск и область. Атака началась около пяти часов утра.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что после атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет, все беспилотники были уничтожены.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ атакуют Донецк 6 августа

Утром в среду в Калининском районе Донецка зафиксированы удары ВСУ.

Telegram-канал «Военный Донецк» пишет, что в результате падения сбитого БПЛА повреждения получил частный дом. Повреждены две хозяйственные постройки и остекление дома по улице Типанова, обошлось без пострадавших.

Кроме того, 6 августа в результате детонации украинской противопехотной фугасной мины нажимного действия (ПФМ) «Лепесток» был ранен мирный житель Горловки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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