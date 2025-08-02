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02 августа 2025 в 18:39

Как ВС России будут брать Краматорск и Славянск? Подробности, цели и задачи

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

После взятия Часова Яра перед российскими войсками открылся новый оперативный простор. Как ВС России будут брать Краматорск и Славянск, какие подробности об этом известны, каковы цели и задачи?

Как ВС России будут брать Краматорск и Славянск: цели и задачи

2 августа ряд источников сообщил о прилете ударного БПЛА «Герань» по цели в Дружковке. По данным российских Telegram-каналов, был поражен территориальный центр комплектования (аналог военкомата). Также сообщалось о взрывах в Краматорске и других прилетах по целям в Славянско-Краматорской агломерации.

Telegram-канал «Военная хроника», анализируя характер ударов, утверждает, что немедленного наступления на Краматорск и Славянск после взятия Часова Яра не будет. По мнению авторов, стратегия ВС России выстраивается иначе и, вероятно, будет использован обходной путь.

«Константиновка становится критической точкой в этой схеме. После ее взятия вероятным направлением продвижения станет движение на запад с целью перерезать линии снабжения и лишить группировку ВСУ в Краматорско‑Славянской агломерации возможности получать подкрепления и ресурсы», — отметил источник.

Данный подход, как считает канал, повторяет модель, которая применяется в Покровске: не штурмовать укрепленные районы напрямую, а изолировать их, выматывать оборону и вынуждать ВСУ тратить силы на удержание обреченных позиций.

«Параллельно удары по Дружковке уже сейчас выполняют функцию не только физического уничтожения складов и командных пунктов, но и подготовки будущего оперативного окружения», — пишет «Военная хроника».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В этих условиях штурм Краматорска и Славянска не имеет большого смысла на данном этапе, так как эффективнее лишить их снабжения и взять под контроль сжимающимся кольцом.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда могут взять Дружковку и Константиновку

Говоря о перспективах развития наступления на Константиновку с востока после взятия Часова Яра, Telegram-канал «Рыбарь» отметил, что перед этим необходимо занять еще несколько мелких населенных пунктов, которые опоясаны обширной системой укреплений.

«А о Дружковке, о которой уже пошли излишне оптимистичные разговоры, говорить и вовсе едва ли придется в этом году», — считают авторы.

Источник подчеркнул, что бои за Часов Яр шли в течение 16 месяцев, а Константиновка втрое больше по площади. Населенный пункт находится в низине, но ВСУ могут перебрасывать туда подкрепление из Краматорска через Дружковку и Алексеево-Дружковку через практически сплошную агломерацию, добавил канал.

«Впрочем, охват Константиновки как раз формируется. В случае удержания и развития успехов в районе Часова Яра и дальнейшего продвижения на север на рубеже Новоторецкое — Полтавка — Яблоновка положение противника значительно ухудшится. Но легкой прогулки, очевидно, не будет», — заключил «Рыбарь».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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