Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 05:56

Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Брянском

SHOT: жители Брянска сообщили о многочисленных взрывах в небе и работе ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Брянска сообщил, что ранним утром на город был совершен массированный налет беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, до сих пор идет интенсивная работа систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Источник SHOT указал, что слышно было более 10 мощных взрывов, несколько дронов удалось сбить. По сведениям канала, в одном из районов города образовался столб густого черного дыма после падения обломков БПЛА.

SHOT отметил, что сообщения о звуках пролета дронов и взрывах поступают и из других населенных пунктов Брянской области. Официальные власти пока не комментируют происшествие и не предоставляют информации о возможных разрушениях или пострадавших.

Ранее сообщалось, что 5 августа в период с 20:00 до 22:50 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над тремя регионами страны уничтожено и перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа. Как проинформировали в Минобороны РФ, в опасности оказались Ростовская, Брянская и Калужская области.

Брянская область
БПЛА
ПВО
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
В российском городе вспыхнули массовые беспорядки с участием мигрантов
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.