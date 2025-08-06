Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Брянском SHOT: жители Брянска сообщили о многочисленных взрывах в небе и работе ПВО

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Брянска сообщил, что ранним утром на город был совершен массированный налет беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, до сих пор идет интенсивная работа систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Источник SHOT указал, что слышно было более 10 мощных взрывов, несколько дронов удалось сбить. По сведениям канала, в одном из районов города образовался столб густого черного дыма после падения обломков БПЛА.

SHOT отметил, что сообщения о звуках пролета дронов и взрывах поступают и из других населенных пунктов Брянской области. Официальные власти пока не комментируют происшествие и не предоставляют информации о возможных разрушениях или пострадавших.

Ранее сообщалось, что 5 августа в период с 20:00 до 22:50 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над тремя регионами страны уничтожено и перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа. Как проинформировали в Минобороны РФ, в опасности оказались Ростовская, Брянская и Калужская области.