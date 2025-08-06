ВСУ нанесли более 70 ударов по российскому региону ВСУ нанесли 72 удара по восьми населенным пунктам Херсонской области

Вооруженные силы Украины за сутки 72 раза атаковали населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. По данным агентства, под удар попали восемь населенных пунктов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В течение светлого времени суток ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 32 удара ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали восемь населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Так, обстрелам подверглись Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Алешки, Раденск. Также под удар попали населенные пункты Каховка и Новая Каховка.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Операцию пытались осуществить на четырех катерах в ночь на 28 июля, но противник в итоге понес большие потери.

Губернатор региона Владимир Сальдо информировал, что украинских военных для десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы на базе в Очакове Николаевской области тренировали инструкторы из Великобритании, Германии и Франции. По его словам, это «стандартный набор» инструкторов-европейцев.