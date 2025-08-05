Сальдо раскрыл, кто готовил ВСУ к высадке на Тендровской косе Сальдо: ВСУ в Очакове готовили инструкторы из Великобритании, Германии и Франции

Украинских военных для десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы на базе в Очакове Николаевской области тренировали инструкторы из Великобритании, Германии и Франции, заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это «стандартный набор» инструкторов-европейцев.

Там был стандартный набор инструкторов-европейцев: немцы, французы, англичане. Поляков — в меньшей степени, — подчеркнул глава региона.

Он также уточнил, что вся техника, на которой украинские бойцы передвигаются по воде, в большинстве своем западная. Это в том числе лодки и безэкипажные катера. По мнению Сальдо, Запад полностью поставляет ВСУ все вооружение и воюет с Россией «руками оболваненных украинцев».

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Операцию пытались осуществить на четырех катерах в ночь на 28 июля, но противник в итоге понес большие потери.

До этого стало известно, что в ответ на попытки высадки десанта ВСУ под Херсоном ВС РФ атаковали порт в Очакове. По словам Сальдо, удар был нанесен в ночное время с применением тяжелых реактивных систем залпового огня.