Ситуация в Сумской области утром 6 августа: более сотни трупов, Юнаковка

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 6 августа 2025 года, где ВСУ оставили более сотни трупов, что происходит в Юнаковке?

Ситуация в Сумской области утром 6 августа

На Сумском направлении в районе Юнаковки ВСУ задействовали большое количество живой силы и бронетехники, чтобы атаковать позиции ВС РФ в ночное время — российские войска отразили налет, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Десантники и морпехи группировки „Север“ продолжили продвижение и усиливают натиск на позиции врага. Общее продвижение составило более 400 м. За сутки отражены 10 контратак противника в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки. Уничтожено несколько единиц бронетехники западного образца», — отметил источник.

Как утверждает канал, после неудачной попытки вернуть утраченные позиции ВСУ активных действий не предпринимали и сосредоточили усилия на восполнении потерь штурмовых подразделений, а именно 80-й десантно-штурмовой бригады, 225-го, 425-го штурмполков и других.

«Большие потери в 80-й десантно-штурмовой бригаде подтверждают родственники военнослужащих, размещая посты в соцсетях с резкой критикой командования и требованиями предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих», — добавили авторы.

ВС Украины Фото: Социальные сети

По данным Telegram-канала WarGonzo, продолжается продвижение ВС РФ в районе Юнаковки на фоне упорного сопротивления украинской стороны. При этом отмечается сокращение контратак ВСУ на участке Кондратовка — Юнаковка, заявил источник.

«На Сумском направлении <…> противник переходит к обороне. Бои встречные, тяжелые, но у наших бойцов есть тактические успехи», — сообщил экс-депутат Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

Насчитывается более сотни трупов: «Северный ветер» утверждает, что потери ВСУ за сутки составили свыше 110 человек на Сумском направлении, также вскрыты и уничтожены различные вооружения — боевые машины пехоты, бронетранспортеры, боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки, а также пункты управления БПЛА и склад материальных средств.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит в Курской области утром 6 августа

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ попытались совершить атаку на позиции российских войск при помощи самоходной артиллерии — выдвижение САУ своевременно зафиксировала разведка ВС РФ, в результате огневого поражения установка уничтожена, сообщил «Северный ветер».

«В суджанском приграничье продолжается разминирование освобожденных территорий: инженерными подразделениями „северян“ за сутки обнаружено и обезврежено 4990 взрывоопасных предметов», — добавил канал.

Сутками ранее украинские войска не предпринимали активных действий, в то время как подразделения Северной группировки войск выполняли поиск и уничтожение боевых групп ВСУ, отметил источник.

До этого на данном участке фронта российская разведка вскрыла две боевые группы из состава 158-й мехбригады ВСУ, после чего они были уничтожены, сообщил канал.

«Также ударом FPV-дрона в районе Искрисковщины поражена ББМ „Козак“ и миномет», — утверждают авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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