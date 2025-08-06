Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 августа

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 августа

Ночью российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области, сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате инцидента в хуторе Золотаревка повреждена линия электропередачи.

Без электроэнергии остались около 200 местных жителей. Проблема задела 87 домов, расположенных в населенном пункте.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Брянска информировал, что ранним утром на город был совершен массированный налет беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, до сих пор идет интенсивная работа систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Источник SHOT указал, что слышно было более 10 мощных взрывов, несколько дронов удалось сбить. По сведениям канала, в одном из районов города образовался столб густого черного дыма после падения обломков БПЛА.

Дежурными средствами противовоздушной обороны над тремя регионами страны уничтожено и перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, передавала пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа.

«Уничтожены и перехвачены <…> четыре — над территорией Ростовской области, один — над территорией Брянской области, один — над территорией Калужской области», — говорилось в публикации.

Режим опасности атаки БПЛА вводили в Воронежской области, о чем предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях и отойти от окон.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 5 августа военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах, объявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», — отметил политик.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал о пяти взрывах, прогремевших в Ростовской области. Канал утверждал, что громкие звуки прозвучали в хуторе Калинин и городе Шахты.

Очевидцы рассказали SHOT, что, предварительно, сработала система противовоздушной обороны по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эти сведения не комментировало. Официальная информация от властей региона не поступала.

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