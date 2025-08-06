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Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 06:05

«Без света 200 человек»: озвучены результаты атак ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку дронов на четыре района Ростовской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ночью российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области, сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате инцидента в хуторе Золотаревка повреждена линия электропередачи.

Без электроэнергии остались около 200 местных жителей. Проблема задела 87 домов, расположенных в населенном пункте.

Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем. Главное — никто из людей не пострадал, — отметил Слюсарь.

В станице Тацинская возник пожар травы возле жилого дома, что потребовало эвакуации трех семей. Огонь был быстро локализован, жертв и пострадавших нет.

Все последствия ночного инцидента устраняются оперативными службами. Власти региона держат ситуацию на контроле и оперативно информируют население о развитии событий.

Ранее сообщалось, что 5 августа в период с 20:00 до 22:50 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над тремя регионами страны уничтожено и перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
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