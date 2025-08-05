Волчанск, Купянск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 5 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 5 августа? Что происходит у Волчанска, Верхнекаменского, Искры, Катериновки, Красного Лимана, Купянска, Котлино, Николаевки, Новоукраинки, Покровска, Родинского, Северска, Торского, Удачного, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

«Донецкий фронт. Появляются сообщения о начале штурма населенного пункта Искра на Южно-Донецком направлении. На Покровском направлении идут бои в районе населенных пунктов Удачное и Котлино. ВС РФ подошли к шахте „Краснолиманская“ и продвигаются к шахте „Родинская“, расположенной к востоку от города Родинское. На Константиновском направлении ВС РФ выбивают противника с территории по обоим берегам Клебан-Быкского водохранилища. Часовоярское направление. Сообщается о продвижении войск РФ вдоль железной дороги, ведущей в Краматорск. Появляется информация о продвижении ВС РФ в Николаевке. Харьковское направление. После освобождения правобережья Волчанска, чтобы затруднить снабжение ВСУ, войска РФ стремятся взять под свой контроль дорожные направления с юга и юго-востока. На Купянском направлении продолжаются бои у Московки и Соболевки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

С Северского направления ВС России ведут атакующие действия со стороны Верхнекаменского в направлении южной части города Северска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На Покровском направлении ВС России ведут охват агломерации Покровск — Мирноград с севера. Наши войска продвинулись в населенном пункте Сухецкое, идут бои, как и в районе шахты „Краснолиманская“, а также на восточной окраине населенного пункта Красный Лиман. Последний примыкает к населенному пункту Родинское, находящемуся под ударом нашей артиллерии. Родинское расположено на северном логистическом пути ВСУ в Покровск. Южнее освобождена Новоукраинка. На Харьковском направлении новой точкой боев стала территория пункта пропуска „Гоптовка“, куда зашли наши войска. По всей видимости, такими заходами через границу, как в Дегтярном и Меловом, наши растягивают резервы ВСУ по фронту», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

ВС РФ вновь начали атаковать Северск с восточной стороны, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Идут бои у карьера и северо-западнее Чубаровского пруда. У Ивано-Дарьевки также идет наступление на позиции противника. Красноармейское направление. Новоукраинка освобождена нашими силами. Идет зачистка Чунишино. Севернее Леонтовичей наши группы уже прорвали оборону противника и закрепляются на участке. Краснолиманское направление. Наши войска продвинулись южнее от Зеленой Долины и ведут бои в балках северо-восточнее Шандриголово. В Торском ВС РФ продолжают выбивать противника из района Рыбхоза», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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