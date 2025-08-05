Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 августа

Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах, объявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», — отметил политик.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о пяти взрывах, прогремевших в Ростовской области. Канал утверждал, что громкие звуки прозвучали в хуторе Калинин и городе Шахты.

Очевидцы рассказали SHOT, что, предварительно, сработала система противовоздушной обороны по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эти сведения не комментировало. Официальная информация от властей региона не поступала.

Дежурными средствами противовоздушной обороны 4 августа с 22:00 мск до полуночи было уничтожено и перехвачено 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Дроны атаковали Брянскую и Калужскую области.

«С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области», — говорилось в публикации.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Два мирных жителя Горловки пострадали из-за киевской агрессии, о чем информировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. В Никитовском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранения средней степени тяжести получила женщина 1962 г. р.

«В Калининском районе из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадал мужчина 2004 г.р. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — добавил Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по украинским БПЛА над Воронежем, раздалось не менее пяти взрывов. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что в небе северной части населенного пункта видны вспышки. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 11 БПЛА над Россией, передает Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что больше всего дронов сбили над Крымом, еще три — над Брянской областью.

«В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Республики Крым, три над территорией Брянской области, два над акваторией Черного моря, один над территорией Курской области, один над территорией Орловской области», — указали в ведомстве.

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