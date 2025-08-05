Более 10 дронов ВСУ уничтожили над двумя регионами России МО РФ: над Брянской и Калужской областями ликвидировано 13 дронов ВСУ

Дежурными средствами противовоздушной обороны с 22:00 мск до полуночи было уничтожено и перехвачено 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Дроны атаковали Брянскую и Калужскую области.

С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ размещают специальные ретрансляционные устройства в приграничных районах Харьковской области. Так они пытаются увеличить радиус действия своих ударных беспилотников, сообщил информированный источник в российских силовых структурах.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщал, за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.