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Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 00:39

Более 10 дронов ВСУ уничтожили над двумя регионами России

МО РФ: над Брянской и Калужской областями ликвидировано 13 дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Дежурными средствами противовоздушной обороны с 22:00 мск до полуночи было уничтожено и перехвачено 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Дроны атаковали Брянскую и Калужскую области.

С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области,говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ размещают специальные ретрансляционные устройства в приграничных районах Харьковской области. Так они пытаются увеличить радиус действия своих ударных беспилотников, сообщил информированный источник в российских силовых структурах.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщал, за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

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