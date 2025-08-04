SHOT сообщил, что ПВО сбивает украинские дроны над российским городом SHOT сообщил, что ПВО сбивает украинские дроны над Воронежем

Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по украинским БПЛА над Воронежем, раздалось не менее пяти взрывов. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что в небе северной части населенного пункта видны вспышки. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее российские военнослужащие отразили попытку украинских БПЛА атаковать территорию Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что работа велась в воздухе над морем, были ликвидированы три дрона.

До этого в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Адлерском районе города Сочи пострадала женщина. Она была доставлена в медицинское учреждение с осколочными ранениями.

По словам одной из отдыхающих, взрывы над городом-курортом Сочи не смолкали на протяжении двух часов. Она добавила, что вместе с другими отдыхающими находилась все это время в помещении прачечной с глухими стенами.