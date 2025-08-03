«Прибило к берегу»: Развожаев объяснил причину громких звуков в Севастополе Развожаев: над акваторией вблизи Севастополя уничтожили три БПЛА

Российские военнослужащие отразили попытку украинских БПЛА атаковать территорию Севастополя, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его информации, работа велась в воздухе над морем, были ликвидированы три дрона.

Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Кроме этого, в районе парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, — написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ за прошедшую ночь в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он отметил, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Объем резервуара составляет две тысячи кубометров, добавили в оперштабе региона.