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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 13:41

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ на Сочи

Женщина получила осколочные ранения из-за падения обломков БПЛА в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника ВСУ в Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями, угрозы для ее жизни нет.

В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной, — говорится в сообщении.

Ранее спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

По словам одной из отдыхающих в Сочи, взрывы над городом-курортом Сочи не смолкали на протяжении двух часов. Она добавила, что вместе с другими отдыхающими находилась все это время в помещении прачечной с глухими стенами.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60. По одному БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем и Крымом.

Россия
Краснодарский край
Сочи
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