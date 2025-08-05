«Киев надорвется». ВСУ готовят атаку на Белоруссию? Что говорят эксперты

СМИ отмечают сосредоточение украинских резервов в Черниговской области, эксперты обсуждают возможность удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белоруссии — ради расширения конфликта и вероятного вовлечения в него стран НАТО и ЕС. Насколько реален такой сценарий, каковы шансы Минска отбить возможное нападение, какова будет реакция на такую атаку стран Запада и что в этом случае делать России — в материале NEWS.ru.

Насколько реальна атака ВСУ на Белоруссию

Около 50 тысяч солдат и офицеров ВСУ уже сконцентрированы в Черниговской области — в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Как полагает ресурс, их цель — очередная попытка прорыва госграницы РФ, однако аналитики не исключают, что они могут планировать удар и по Белоруссии. В таком случае сам факт того, что третья сторона участвует в конфликте официально, даст такую же возможность станам НАТО и ЕС. Например, они смогут отправить экспедиционный корпус в помощь ВСУ.

Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что ВСУ начали накапливать резервы в Черниговской области практически сразу после того, как были выдавлены с территории Курской области. Например, первые полевые штабы там появились в мае. По данным наблюдателей, российская армия значительно укрепила группировку на границе с Брянской областью. Минобороны РФ не комментировало информацию.

В чем план Киева

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин сказал NEWS.ru, что подобный сценарий вполне даже возможен.

«Не знаю, кого там Киев хочет втянуть в конфликт, но в первую очередь ему интересно втянуть саму Белоруссию, чтобы растянуть российские силы максимально и отвлечь их еще на один фронт», — утверждает Храмчихин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что украинских военных гораздо сильнее сейчас заботит продвижение ВС РФ в Сумской и Харьковской областях, а также возможное создание буферной зоны в Черниговской области тоже. Как он считает, при такой угрозе ВСУ не будут еще распыляться на Белоруссию. Эксперт добавил, что собственные войска Минска при материальной поддержке РФ вполне могут оборонять свои границы.

Как отреагируют Запад и Россия на действия ВСУ

По мнению Леонова, страны НАТО не станут напрямую вмешиваться в конфликт, даже если ВСУ устроят провокации.

«Я считаю, что это нереалистичный сценарий, потому что у стран НАТО было множество возможностей втянуться в этот конфликт напрямую, но они ограничились военной и финансовой помощью», — сказал Леонков.

Он допустил провокации ВСУ в отношении белорусов по другому поводу.

«Провокации против Белоруссии со стороны Украины возможны, если Киев захочет таким образом подыграть полякам и прибалтам. Ввязать Белоруссию в этот конфликт для того, чтобы дать повод этим странам-лимитрофам, чтобы они могли оправдать свои военные затраты на противостояние Минску. Чтобы оправдать перед своими народами всю ту лживую риторику, что якобы Белоруссия несет им угрозу. Мол, Белоруссия укрепляется, и поэтому Польша, Литва, Латвия и Эстония, обороняясь от нее, возводят пограничную стену, стягивают туда войска и проводят непопулярные среди собственного населения военные реформы. А заодно должны помогать всячески Киеву», — пояснил Леонков.

В любом случае, как считает эксперт, ничем хорошим для ВСУ эта авантюра не закончится. «Потенциала явно недостаточно, Киев просто надорвется», — заключил он.

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