Стало известно о скоплении десятков тысяч бойцов ВСУ у российского региона Mash: ВСУ наращивают 50-тысячную группировку у границ с Брянской областью

Около 50 тысяч военнослужащих ВСУ сосредоточились в приграничных районах Черниговской области, заявил Telegram-канал Mash. По данным канала, половину этого контингента составляют наемники из Турции, Польши и Грузии, готовящиеся к возможному прорыву российской границы. Минобороны России не комментировало эти данные.

Как пишут авторы, за последнюю неделю российские пограничники и десантники отразили около 10 атак и ликвидировали до четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Климовском районе. По данным канала, полевые штабы ВСУ размещены в населенных пунктах Городня, Корюковка и Новгород-Северский Черниговской области. Накануне украинские силы с помощью дрона подорвали мост на дороге Новые Юрковичи — Климово.

По информации источников, наращивание украинской группировки у Брянского направления началось сразу после вытеснения ВСУ с территории Курской области. Российская армия в ответ усилила приграничную группировку, включая авиационную составляющую в радиусе 150 км от границы.

Ранее российский боец с позывным Клинок заявил, что ВСУ больше не могут оказывать сопротивления после взятия Часова Яра в ДНР. По его словам, установить контроль над крупным городом удалось благодаря слаженным действиям артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.