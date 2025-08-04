Российские военные раскрыли, что происходит с ВСУ после падения Часова Яра Боец Клинок: ВСУ больше не могут оказывать сопротивление после взятия Часова Яра

ВСУ больше не могут оказывать сопротивление после взятия Часова Яра, рассказал российский боец с позывным Клинок. По его словам, установить контроль над крупным городом удалось благодаря слаженным действиям артиллерии, штурмовых групп и других подразделений, передает РИА Новости.

Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен, — отметил Клинок.

Военный поделился, что успехи российской армии поднимают боевой дух бойцов. Он назвал Часов Яр тяжелым направлением из-за расположения города на возвышенности, но также подчеркнул, что это не помешало ВС России взять его.

Ранее в Минобороны России сообщили о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, так как занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.